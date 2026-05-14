Kayseri'de 3 kişinin öldüğü fabrika yangıyla ilgili 7 kişinin yargılanmasına devam edildi

Kayseri'de mobilya fabrikasında 3 kişinin ölümüyle sonuçlanan yangınla ilgili 7 kişinin yargılandığı davaya devam edildi.

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir mobilya fabrikasında 30 Kasım 2024'te 3 kişinin hayatını kaybettiği yangınla ilgili aralarında fabrika sahiplerinin de olduğu 7 kişinin yargılanmasına devam edildi. Kayseri Adliyesi 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, hayatını kaybeden işçilerin ailelerini temsilen avukatlar katıldı. Ailelerin avukatları, hazırlanan bilirkişi raporuna dair beyanda bulunmak için ek süre talep etti. Sanık avukatları ise, yangından sorumlu tutularak taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma suçuyla yargılanan 7 sanığın duruşmalara katılımdan muaf tutulmalarını ve adli kontrol şartlarının kaldırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, olay günü fabrikada üretim şefi olarak çalışan sanık H.K.'nin adli kontrol şartının kaldırılmasına karar vererek, duruşmayı ileri bir tarihe erteledi. - KAYSERİ

