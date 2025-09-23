Haberler

Kayseri'de 'Yılanlar Grubu' Davasında Tahliye Kararı

Kayseri'de 'Yılanlar Grubu' Davasında Tahliye Kararı
Kayseri 8. Ağır Ceza Mahkemesi, Kamuoyunda 'Yılanlar Grubu' olarak bilinen davada bir tutuklu sanığın daha tahliyesine karar verdi. Duruşmada mağdurlar dinlenirken sanıklar suçsuz olduklarını savundu.

Kayseri'de 22 sanıklı 'Yılanlar Grubu' davasında 8. Ağır Ceza Mahkemesi 1 tutuklu sanığın daha tahliyesine karar verdi.

Kamuoyunda 'Yılanlar Grubu' olarak bilinen ve liderliğini B.Ş., yöneticiliğini ise F.İ.'nin yaptığı iddia edilen 4'ü tutuklu toplam 22 kişinin yargılandığı davanın ikinci duruşması Kayseri 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmada tutuklu sanıklar B.Ş., F.İ., O.A. ve O. G. hazır bulundu. Duruşmada; İncesu'da yaşanan olaylarla ilgili mağdurlar M.K., A.Ç.,M.T. ve H.E. dinlendi. Silahla yaralama, bıçakla yaralama ve darp olayı ile ilgili ifade veren M.K., A.Ç, ve M.T. sanıklardan şikayetçi olmadı. Bağ evinin kurşunlanmasıyla ilgili olarak ifadesi dinlenen H.E. ise; tutuklu sanıklardan O.A.'nın bağ evini kurşunladığını tutuksuz sanık S.B.'nin de bağ evini yaktığını, bu durumun kamera görüntüleriyle de sabit olduğunu belirterek ikisinde de şikayetçi olduğunu söyledi.

Sanıklar yaptıkları savunmalarında suçsuz olduklarını ifade ederken; sanık avukatları İncesu'daki tüm faili meçhul olayların bu dosyada toplanarak insanların mağdur edildiğini iddia etti. Yapılan yargılama sonucu mahkeme heyeti tutuklu sanıklardan O.G.'nin adli kontrol hükümleri çerçevesinde tahliyesine, diğer tutuklu sanıklar B.Ş., F.İ. ve O.A.'nın tutuklunun halinin devamına hükmederek, eksiklerin giderilmesi için duruşmayı ileri bir tarihe erteledi. - KAYSERİ

