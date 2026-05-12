Haberler

'Yılanlar Grubu' davası yine ertelendi

'Yılanlar Grubu' davası yine ertelendi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kayseri'de 'Yılanlar Grubu' isimli suç örgütüne yönelik davada, 22 sanığın yargılanmasına devam edildi ancak mahkeme karara varmadı. Tutuklu sanıklar tutukluluğun devamına karar verilirken, tutuksuz sanıkların adli kontrol talepleri reddedildi.

Kayseri'de 'Yılanlar Grubu' olarak adlandırılan suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında 2'si tutuklu 22 sanığın yargılandığı davada yine karar çıkmadı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü'nün İncesu'da farklı tarihlerde gerçekleşen silahlı eylemlerle ilgili olarak 12 Mart 2024 tarihinde gerçekleştirdiği operasyonun ardından gözaltına alınan 22 kişinin yargılanmasına devam edildi. Kamuoyuna 'Yılanlar Grubu' olarak lanse edilen davada yargılanan 2'si tutuklu 22 kişinin yargılandığı davada sanıklar Kayseri 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkartıldı. Duruşmaya örgüt lideri olduğu öne sürülen tutuklu sanık B.Ş. ve tutuklu sanık F.İ. ile tutuksuz sanıkların bir bölümü ve avukatları katıldı. Duruşmada konuşan avukatlar İncesu ilçesindeki tüm faali meçhul olayların ve bireysel suçların bir dosyada birleştirilerek, bir suç örgütü oluşturulmaya çalışıldığını öne sürerek, ortada bir örgütün olmadığını söyledi. Örgüt lideri olduğu iddiasıyla yargılanan B.Ş. ise, savunmasında evinde yapılan aramada para ve silah bulunmadığını, M.K.'nın yaralanma olayından sonra İncesu'daki bütün olayların kendisinin üzerine yıkılmaya çalışıldığını belirtti.

Yapılan yargılama sonucu mahkeme heyeti tutuklu sanıkların tutukluluğunun devamına, tutuksuz sanıkların adli kontrolün kalkması yönündeki taleplerinin reddine hükmederek, eksiklerin giderilmesi için duruşmayı ileri bir tarihe erteledi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Burcu Köksal partimize katıldı, Afyonkarahisar için birlikte çalışacağız

Erdoğan'dan Burcu Köksal'ı mest eden sözler: Afyonkarahisar için...

Burcu Köksal AK Parti'de! Rozetini Erdoğan taktı, ilk sözleri manidar

Burcu Köksal AK Parti'de! Rozetini Erdoğan taktı, ilk sözleri manidar
Özel'den çok sert Burcu Köksal tepkisi: Masayı yumrukladı, bardak devrildi

Masayı öyle bir yumrukladı ki önündeki bardak fırladı

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Herkes yok pahasına elden çıkarmıştı: Getirisi bir haftada asgari ücreti solladı

Herkes yok pahasına elden çıkarmıştı: Getirisi bir haftada asgari ücreti solladı
Ankara’daki ABD Büyükelçiliği personel alacak: Yıllık maaş 21 bin dolar

Büyükelçilik eleman arıyor: Maaşı şaşırtıyor, şartları düşündürüyor
Hakan Bayrakçı, beklenen seçim anketinin sonuçlarını paylaştı

Merakla beklenen seçim anketinin sonuçlarını paylaştı
Eski milli futbolcu Nişantaşı’nda görüntülendi! Ağzını bıçak açmadı

Nişantaşı’nda görüntülendi! Ağzını bıçak açmadı
Babanın sigara keyfi az daha can alıyordu! Evde yalnız bırakılan bebek 3. düştü

Babasının evde tek başına bıraktığı bebek 3. kattan düştü
Bu köyde normal ölüm kalmadı: Önceden cennet gibiydi

Bu köyde normal ölüm kalmadı: Önceden cennet gibiydi
TFF, yeni sezonun başlangıç tarihini duyurdu

İşte Süper Lig'de yeni sezonun başlayacağı tarih