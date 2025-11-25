Haberler

Kayseri'de VI. Yüzyıla Ait Antik Kapı Sovesi Ele Geçirildi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde jandarma ekipleri yaptıkları aramalarda VI. yüzyıla ait kapı sovesi ele geçirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda; bir kişinin evinden VI. yüzyıla ait kapı sovesi ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve Yahyalı İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalarda M.S.'nin ikametinde arama yapıldı. Yapılan aramalarda VI. yüzyıla ait olduğu değerlendirilen 1 adet arsitravi (kapı sovesi) ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
İmamoğlu hakkında 2 bin 352 yıla kadar hapis istenen İBB iddianamesi kabul edildi

İmamoğlu için 2 bin 352 yıl hapis isteniyordu! İddianame kabul edildi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yeni Zelanda 2050 yılına kadar 2.5 milyon kediyi öldürecek

Bir ülke savaş ilan etti: 2.5 milyon kedi öldürülecek
Günlük 4 bin lira yevmiyeyle işçi bulamayan çiftçi isyan etti

Çiftçi video yayınlayıp isyan etti! 4 bin TL yevmiyeyle işçi bulamıyor
Sadettin Saran ve Asensio arasında viral olan diyalog: Bunu bilerek mi yaptın?

Sadettin Saran'ın sorusuna verdiği yanıta beğeni yağıyor
Ekmek almaya çıkan yaşlı adam kepçenin altında kalarak can verdi

Ekmek almaya çıkan yaşlı adam feci şekilde can verdi
Yeni Zelanda 2050 yılına kadar 2.5 milyon kediyi öldürecek

Bir ülke savaş ilan etti: 2.5 milyon kedi öldürülecek
'Bu hafta en önemli hafta' diyen İslam Memiş'ten altın için çarpıcı yorum

İslam Memiş'ten çok konuşulacak altın yorumu
Erdoğan'ın gündeminden düşürmediği Sudan'da 3 aylık ateşkes ilanı

Erdoğan'ın gündeminden düşürmediği ülkeden beklenen haber geldi
Yapay zeka belirledi! İşte Türkiye'nin en tehlikeli mahallesi

Yapay zeka belirledi! İşte Türkiye'nin en tehlikeli mahallesi
Fenomen Cemile yıllar sonra ortaya çıktı! Son haliyle şaşırttı

Fenomen Cemile yıllar sonra ortaya çıktı! Son haliyle şaşırttı
Makatına hava basılarak öldürülen çocuğun annesi: İç çamaşırı ortada yok

15 yaşındaki Muhammed'in annesi isyan etti: İç çamaşırı ortada yok
Genç kız daha ilk buluşmada terk edildi! Nedeni çok ilginç

Genç kız daha ilk buluşmada terk edildi! Nedeni çok ilginç
Nuran'ı katleden eski eşinden çıldırtan ifade! Hatırlamadığı tek bir an var

Nuran'ı katleden eski eşinden çıldırtan ifade
Belediye başkanının yeğeni evinde ölü bulundu

Belediye başkanının yeğeni evde korkunç halde ölü bulundu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.