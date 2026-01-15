Haberler

Balkondan girdiği evde eşini yaralayan sanık hakim karşısına çıktı

Balkondan girdiği evde eşini yaralayan sanık hakim karşısına çıktı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kayseri'de, hakkında uzaklaştırma kararı bulunan eski eşinin evine balkondan girerek, maket bıçağı ile yaralayan A.C. hakkında açılan davanın duruşması yapıldı. M.K., eski eşiyle ilgili şikayetinin devam ettiğini belirtti.

Kayseri'de hakkında uzaklaştırma kararı bulunan eski eşinin evine balkondan girerek, maket bıçağı ile yaralayan sanığın yargılanmasına devam edildi.

Kayseri'de geçen yıl Mayıs ayında meydana gelen olayda uzaklaştırma kararı olan eski eşi M.K.'nin yaşadığı eve balkondan girerek maket bıçağı ile yaralayan A.C.'nin yargılanmasına Kayseri 7. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. Görülen duruşmada tutuklu sanık A.C. ile müşteki olan eski eşi M.K. ve taraf avukatları hazır bulundu. Duruşmada önceki savunmalarını tekrar eden A.C., uzun zamandır tutuklu bulunduğunu belirterek, tahliyesini istedi. M.K. ise eski eşi hakkındaki şikayetinin devam ettiğini belirtti. M.K.'nin avukatı da sanık hakkında daha önce Kayseri 7. Aile Mahkemesi ve Kayseri 1. Aile Mahkemesi tarafından verilen kararları hatırlatarak, sanığın tutukluğunun devamına karar verilmesini talep etti.

Yapılan yargılama sonucu mahkeme heyeti eksiklerin giderilmesi ve sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı ileri bir tarihe erteledi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
En düşük emekli maaşı 20 bin lira oluyor

Milyonlarca emeklinin beklediği gelişme! Meclis'te kabul edildi
Voleybolcu Derya Çayırgan adli kontrolle serbest

Gözaltındaki voleybolcu Derya Çayırgan ile ilgili karar verildi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İran Devrim Muhafızları teyakkuza geçti: Hazırlık seviyemiz en üst düzeyde

Günler sonra korkulan oluyor! Resmen alarm durumuna geçtiler
Adliyeye gelen Kobra Murat: İhale ile bir ev aldık, parasını yatırmaya geldik

Adliyede görenler merak etti, nedenini hemen açıkladı
Ziraat Türkiye Kupası'nda sürpriz! 1. Lig takımı Süper Lig ekibini devirdi

1. Lig takımı Süper Lig ekibini sahadan sildi
Zehra Güneş günlerce konuşulan iddiaya 8 ay sonra yanıt verdi

Zehra'dan günlerce konuşulan iddiaya 8 ay sonra yanıt
İran Devrim Muhafızları teyakkuza geçti: Hazırlık seviyemiz en üst düzeyde

Günler sonra korkulan oluyor! Resmen alarm durumuna geçtiler
Dünyaca ünlü isim Arda Güler'in yeni hocası olabilir

Dünyaca ünlü isim Arda'nın yeni hocası olabilir
Depoları doldurun! Akaryakıta çifte zam geliyor

Depoları doldurun! Akaryakıta çifte zam geliyor