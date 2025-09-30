Kayseri'de Uyuşturucu Ticareti Yapan İki Sanığa 28 Yıl Hapis Cezası

Kayseri'de uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla hakim karşısına çıkan iki sanığa toplam 28 yıl hapis cezası verildi.

Kayseri Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin 1 Aralık 2024 tarihinde gerçekleştirdiği operasyonda uyuşturucu ticareti yaptıkları tespit edilerek gözaltına alınan K.Ö. (30) ve N.A. (35) Kayseri 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıktı. Duruşmaya tutuklu sanıklar K.Ö. ve N.A. ile avukatları katıldı. Son sözleri sorulan sanıklardan K.Ö.; Kayseri'nin en iyi erkek kuaförü olduğunu uyuşturucuya bulaştığı için evini ve arabasını kaybettiğini belirterek, kendisinin uyuşturucu ticareti yapmadığını N.A.'nın yaptığını söyledi. Son sözlerini sorulan N.A. ise savunmasında böyle bir suçlamayla karşı karşıya kaldığı için utanç duyduğunu belirterek, uyuşturucu bağımlısı olduğunu ancak uyuşturucu ticareti yapmadığını belirterek K.A.'yı suçladı.

Yapılan yargılamanın ardından mahkeme heyeti N.A.'ya uyuşturucu ticareti yapmaktan 12 yıl 6 ay, K.Ö.'ye 15 yıl 6 ay olmak üzere iki sanığa toplam 28 yıl hapis cezasına hükmetti.