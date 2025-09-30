Haberler

Kayseri'de Uyuşturucu Ticareti Yapan İki Sanığa 28 Yıl Hapis Cezası

Kayseri'de Uyuşturucu Ticareti Yapan İki Sanığa 28 Yıl Hapis Cezası
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri'de uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla yargılanan iki sanığa toplamda 28 yıl hapis cezası verildi. Sanıklardan K.Ö. ve N.A., duruşmada kendilerini savunarak uyuşturucu ticareti yapmadıklarını iddia ettiler, ancak mahkeme heyeti her iki sanığa hapis cezası verdi.

Kayseri'de uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla hakim karşısına çıkan iki sanığa toplam 28 yıl hapis cezası verildi.

Kayseri Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin 1 Aralık 2024 tarihinde gerçekleştirdiği operasyonda uyuşturucu ticareti yaptıkları tespit edilerek gözaltına alınan K.Ö. (30) ve N.A. (35) Kayseri 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıktı. Duruşmaya tutuklu sanıklar K.Ö. ve N.A. ile avukatları katıldı. Son sözleri sorulan sanıklardan K.Ö.; Kayseri'nin en iyi erkek kuaförü olduğunu uyuşturucuya bulaştığı için evini ve arabasını kaybettiğini belirterek, kendisinin uyuşturucu ticareti yapmadığını N.A.'nın yaptığını söyledi. Son sözlerini sorulan N.A. ise savunmasında böyle bir suçlamayla karşı karşıya kaldığı için utanç duyduğunu belirterek, uyuşturucu bağımlısı olduğunu ancak uyuşturucu ticareti yapmadığını belirterek K.A.'yı suçladı.

Yapılan yargılamanın ardından mahkeme heyeti N.A.'ya uyuşturucu ticareti yapmaktan 12 yıl 6 ay, K.Ö.'ye 15 yıl 6 ay olmak üzere iki sanığa toplam 28 yıl hapis cezasına hükmetti. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
2025 yılında asgari ücreti nokta atışı bilen bankadan 2026 için de tahmin geldi

2025'in asgari ücretini nokta atışı bilen bankadan 2026 tahmini geldi
Trump'ın Gazze planında Hamas üyeleriyle ilgili çarpıcı detay

Hamas üyelerine ne olacak? Gazze planında dikkat çeken ayrıntı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hamas'tan Gazze planına tepki: Trump'ın sunduğu 20 madde belirsizdir ve garantisi yoktur

Hamas'tan Beyaz Saray'ın duyurduğu Gazze planına ilk tepki
Otomotiv devi iflas etti

Otomotiv devi milyarlarca liralık borç nedeniyle iflas etti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.