Uyuşturucu ticaretine ceza yağdı

Uyuşturucu ticaretine ceza yağdı
Kayseri'de uyuşturucu ticareti yapma iddiasıyla yargılanan M.A. 15 yıl hapis cezasına çarptırılırken, O.G. için 12 yıl 6 ay hapis cezası verildi. Mahkeme, M.A.'nın tutukluluğunun devamına, O.G.'nin yurt dışı yasağının sürmesine karar verdi.

Kayseri'de uyuşturucu ticareti yapma iddiasıyla iki kişinin yargılandığı davada karar çıktı.

Kayseri'de M.A.'nın tutuklu, O.G.'nin de tutuksuz yargılandığı uyuşturucu davasında karar çıktı. Duruşmaya katılmayan O.G.'nin avukatı iştirak halinde müvekkiline suç isnat edildiğini söyledi. Tutuklu sanık M.A., duruşmada "Kendi suçumu da suç ortağımın suçunu da doğrudan anlattım" dedi. Yapılan yargılama sonucu mahkeme heyeti M.A.'ya 'uyuşturucu ticareti yapmek' suçundan 15 yıl hapis ve 150 bin lira para cezasına ve tutukluluğunun devamına hükmetti.

Mahkeme heyeti O.G. için ise 12 yıl 6 ay hapis ve 125 bin lira para cezasına hükmederek, uygulanan yurt dışı yasağının devamına karar verdi. - KAYSERİ

