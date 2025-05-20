Kayseri'de Uyuşturucu Ticareti Davası: Sanıklar Birbirini Suçladı

Kayseri'de Uyuşturucu Ticareti Davası: Sanıklar Birbirini Suçladı
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Kayseri'de uyuşturucu ticareti yapmak suçlamasıyla hakim karşısına çıkan sanıklar N.A. ve K.Ö., duruşmada karşılıklı suçlamalarda bulundu. Mahkeme, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

Kayseri'de 'uyuşturucu ticareti yapmak' suçundan hakim karşısına çıkan sanıklar birbirini suçladı.

Kayseri'de polis ekiplerinin yaptığı operasyon sonucu uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla tutuklanan N.A. ve K.Ö. Kayseri 8. Ağır Ceza Mahkemesinde hakim karşısına çıktı. Tutuklu sanıkların yanı sıra olay günü güvenlik güçlerince gözaltına alınan şahısların da tanık olarak dinlendiği duruşmada sanık N.A. savunmasında, uyuşturucu madde temini için K.Ö.'nün evine gittiğini, evden ayrıldıktan sonra sokakta bir kişiden ateş istediğini, ateş istediği kişinin polis olduğunu ve gözaltına alındığı belirterek uyuşturucu maddenin kendisinin olmadığını ileri sürdü. K.Ö. ise savunmasında N.A.'nın uyuşturucu ticareti yaptığını söyledi. Kendisinin uyuşturucuya başladığı için hayatının karardığını belirterek, "Pişmanın bir şans daha verirseniz değerlendirmek isterim" ifadelerini kullandı.

Tanıkların dinlendiği duruşmada mahkeme heyeti eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı ileri bir tarihe erteledi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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