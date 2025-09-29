Haberler

Kayseri'de Uyuşturucu Operasyonu: En Yüksek Miktar Ele Geçirildi

Kayseri'de Uyuşturucu Operasyonu: En Yüksek Miktar Ele Geçirildi
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen operasyonda, 509 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Bu miktar, şehirdeki uyuşturucu operasyonlarında bugüne kadar yakalanan en yüksek miktar olarak kaydedildi. İki kişi gözaltına alındı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda; 509 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Ele geçirilen uyuşturucu maddenin, tür olarak Kayseri'de bu güne kadar en yüksek miktarda olduğu belirtildi.

Edinilen bilgiye göre, uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü görevlilerince yapılan çalışmalar sonucu gerçekleştirilen operasyonlar neticesinde; E.K. ile H.G. 'Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak' suçundan yakalandı. Narkotik köpeği 'JACK' ile şahısların araçlarında yapılan aramalarda; 509,25 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Bu operasyonla birlikte uyuşturucu maddenin tür olarak şehirde bugüne kadar gerçekleştirilen operasyonlarda yakalanan en yüksek miktar olduğu belirtildi.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü'nce yapılan açıklamada, "Uyuşturucu ve uyarıcı madde satıcılarına karşı yürüttüğümüz mücadele aralıksız ve kararlı bir şekilde devam edecektir" denildi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
