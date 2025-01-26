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Kayseri'de Uyuşturucu Operasyonu: 80 Gram Ele Geçirildi

Kayseri'de Uyuşturucu Operasyonu: 80 Gram Ele Geçirildi
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Kayseri'nin Bünyan ilçesinde jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 80 gram uyuşturucu madde ele geçirilirken, 2 kişi gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kayseri'nin Bünyan ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmada 80 gram uyuşturucu madde ele geçirilirken olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Kısım Amirliği (JASAT), Bünyan İlçe Jandarma Komutanlığı ve KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı. Çalışmalar çerçevesinde M.A.'nın bulunduğu Bünyan ilçesine bağlı Fatih mahallesindeki evde ve evde misafir olarak bulunan B.C.'nin otomobilinde yapılan aramalarda; 80 gram uyuşturucu madde, 1 adet hassas terazi, 4 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 1 adet tabanca, çeşitli sayıda tabanca ve tüfek fişeği ele geçirildi.

Şüpheliler gözaltına alınırken soruşturmanın sürdüğü bildirildi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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