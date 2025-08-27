Kayseri'de Uyuşturucu Operasyonu: 38 Kök Kenevir ve 21 Tarihi Eser Ele Geçirildi

Kayseri'de jandarma ekipleri tarafından Develi ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 38 kök kenevir bitkisi ve tarihi eser niteliği taşıyan 21 obje ele geçirilirken, bir şahıs gözaltına alındı.

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Develi İlçe Jandarma Komutanlığı, Narkotik Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu ve uyarıcı maddelerin satışını önlemek adına operasyon düzenlendi. Ekipler tarafından düzenlenen operasyonda; Ş.H. yakalanırken, şahsın Develi ilçesi Gazi Mahallesi'nde bulunan ikametinde arama yapıldı. Yapılan aramalarda; 10 gram kubar esrar, 38 kök kenevir bitkisi, 2 detektör, 1 kürek ve 21 tarihi eser niteliği taşıyan obje ele geçirildi.

Ş.H.'nin işlemleri sürüyor. - KAYSERİ