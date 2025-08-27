Kayseri'de Uyuşturucu Operasyonu: 38 Kök Kenevir ve 21 Tarihi Eser Ele Geçirildi

Kayseri'de Uyuşturucu Operasyonu: 38 Kök Kenevir ve 21 Tarihi Eser Ele Geçirildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri'nin Develi ilçesinde düzenlenen narkotik operasyonunda, 38 kök kenevir bitkisi ve tarihi eser niteliği taşıyan 21 obje ele geçirilirken, bir şahıs gözaltına alındı.

Kayseri'de jandarma ekipleri tarafından Develi ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 38 kök kenevir bitkisi ve tarihi eser niteliği taşıyan 21 obje ele geçirilirken, bir şahıs gözaltına alındı.

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Develi İlçe Jandarma Komutanlığı, Narkotik Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu ve uyarıcı maddelerin satışını önlemek adına operasyon düzenlendi. Ekipler tarafından düzenlenen operasyonda; Ş.H. yakalanırken, şahsın Develi ilçesi Gazi Mahallesi'nde bulunan ikametinde arama yapıldı. Yapılan aramalarda; 10 gram kubar esrar, 38 kök kenevir bitkisi, 2 detektör, 1 kürek ve 21 tarihi eser niteliği taşıyan obje ele geçirildi.

Ş.H.'nin işlemleri sürüyor. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Tayanç Ayaydın, taciz iddiaları sonrası sessizliğini bozdu: Düşüncesiz davranmış olabilirim

Taciz mesajları ifşa olan Tayanç Ayaydın sessizliği bozdu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trump-FED kavgası büyüyor! Yönetim kurulu üyesini görevden aldı

Kavga büyüyor! Trump gözünün yaşına bakmadan görevden aldı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.