Kayserili iş adamına 4 suçtan ceza talebi

Kayseri'de uyuşturucu yapımında kullanılan 2 ton kimyasal madde ele geçirilen davada, iş adamı M.E.'nin 4 suçtan ceza alması talep edildi. M.E., mütalaayı kabul etmeyerek beraatini istedi. Mahkeme, dosyayı eksiklerin tamamlanması için 20 Ocak 2025'e erteledi.

Kayseri'de uyuşturucu yapımında kullanılan 2 ton kimyasal madde ele geçirilmesiyle alakalı görülen davada savcı mütalaasını açıkladı. Savcı mütalaasında, iş adamı M.E.'nin 4 suçtan ceza almasını talep etti.

Kayseri Adalet Sarayı 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya avukatlar ve sanıklar katıldı. Mahkemede savcı tarafından açıklanan mütalaada iş insanı M.E.'ye 4 suçtan ceza verilmesi talep edildi. Görülen davada sanıklardan iş insanı M.E. de savunmasında, "Mütalaayı kabul etmiyorum. Ben bir oyuna geldim. Beraatimi talep ediyorum" dedi. Mahkeme eksiklerin tamamlanması için 20 Ocak 2025 tarihine ertelendi.

Olay

Edinilen bilgiye göre, Kayseri'de polis ekipleri, kimyasal maddelerden sentetik uyuşturucu üretip piyasaya sürenlere yönelik 15 Mart 2021'de kent merkezi ve Bünyan ilçesinde 2 depoya eş zamanlı operasyon düzenledi. Çalışmalarda; depolarda sentetik uyuşturucu imalatında kullanılan yaklaşık 2 ton kimyasal madde ile çok sayıda laboratuvar malzemesi ve 2 terazi ele geçirildi. Mustafa Eraslan'ın da bulunduğu dosyada E.T, M.Ö, D.E, İ.K, İ.E, K.S, M.G, R.Ç, R.D. ve S.A. gözaltına alındı. Olaya karıştığı tespit edilen H.A. hakkında ise yakalama kararı çıkarılmıştı. - KAYSERİ

