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Kayseri'de Uyuşturucu Davasında Mahkeme Kararı: 39 Yıl Hapis Cezası

Kayseri'de Uyuşturucu Davasında Mahkeme Kararı: 39 Yıl Hapis Cezası
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Kayseri'de uyuşturucu ticareti yapmak suçundan yargılanan 7 sanıktan 4'üne toplamda 39 yıl 6 ay hapis cezası verilerek, 102 bin lira para cezası kesildi. Mahkeme salonunda tutuksuz sanığın da tutuklanmasıyla gergin anlar yaşandı.

Kayseri'de uyuşturucu ticareti yapmak suçundan 3 ü tutuklu, biri tutuksuz dört sanığının yargılandığı davada tutuksuz sanık da tutuklanınca mahkeme salonu karıştı. 4 sanığa toplamda 39 yıl 6 ay hapis cezası 102 bin lira da para cezası verildi.

Kayseri Adliyesi 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davaya tutuklu sanıklardan F.N ve M.A. SEGBİS ile katılırken; tutuklu sanık M.A ve tutuksuz sanık A.S. ise mahkeme salonunda hazır bulundu.

Tutuklu sanık M.A. savunmasında başkasının işlediği suçtan hapis yattığını belirterek, suçsuz olduğunu söyledi. Tutuksuz sanık A.S. de suçsuz olduğunu söyleyerek, beraatını talep etti.

Yapılan yargılama sonunda mahkeme heyeti sanıklardan F.N. ve A.S.'ye ayrı ayrı 8 yıl 9 hapis cezası ve 21 biner TL para cezası verirken; tutuklu sanık M.A. ve tutuksuz sanık M.A.'ya da 11'er yıl hapis cezası ve 30 biner TL para cezasına hükmetti.

Hükmün açıklanmasının ardından A.S. ve M.A. karara tepki gösterirken, sanıklar güvenlik güçleri tarafından salonda çıkartıldı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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