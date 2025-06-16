Kayseri'de Traktör Uçuruma Yuvarlandı: 8 Yaralı

Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde traktörün uçuruma yuvarlanması sonucu meydana gelen kazada 2'si ağır 8 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre; Kapuzbaşı Mahallesi Divrik Dağı'ndaki yaylaya giden H.İ. idaresindeki traktör, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak uçuruma yuvarlandı. Kazada sürücü ile birlikte römorkta bulunan K.P., C.P., F.P., B.P., E.P., R.P. ve A.K. yaralandı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ambulans ve jandarma ekibi sevk edildi. Yaralılar ambulanslar ile Yahyalı Devlet Hastanesine kaldırılırken, durumu ağır olan 2 yaralı ise ambulans helikopter ile Kayseri Şehir Hastanesi'ne getirilerek tedavi altına alındı. Uçuruma yuvarlanan ve kullanılamaz hale gelen traktör de çekici ile kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ