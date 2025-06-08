Kayseri'de Traktör Kazası: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Kayseri'de Traktör Kazası: Bir Kişi Hayatını Kaybetti
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Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde su kanalına devrilen traktörün altında kalan Y.E.C. hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde su kalanına devrilen traktörün altında kalan bir kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı Gömeç mahallesinde meydana gelen kazada traktör su kanalına düştü. Düşen traktörün altında kalan Y.E.C. ağır yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde Y.E.C.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. İncelemelerin ardından Y.E.C.'nin cansız bedeni hastane morguna kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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