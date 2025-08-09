Kayseri'de Trafik Kazası: İki Yaralı

Kayseri'de Trafik Kazası: İki Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde meydana gelen trafik kazasında iki otomobil çarpıştı. Kazada bir sürücü ve bir yolcu yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde 2 otomobil çarpışırken, kazadan savrulan bir otomobil park halindeki otomobile çarptı. Kazada 1 sürücü, 1'de yolcu olmak üzere 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Selimiye Mahallesi Zelve Sokak ve 3014. Sokak bitişimin de bir kavşakta meydana gelen trafik kazasında; İ.A. yönetimindeki 38 AAK 356 plakalı Skoda marka otomobil ile E.D. idaresindeki 38 ALD 644 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle savrulan 38 ALD 644 plakalı otomobil yol kenarında park halinde duran 41 AJN 779 plakalı Opel marka otomobile çarptı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri yolda güvenlik önlemi alarak, trafiğin kontrollü şekilde akmasını sağladı. Sağlık ekipleri ise kazada yaralanan E.D. ve O.N.'yi olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırdı. Yapılan incelemelerin ardından otomobiller çekici ile kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Çözüm komisyonu 2. kez toplandı! Kurtulmuş'tan DEM'li üyelere özel önlem

DEM'li üyeler için aldığı özel önlem, toplantıya damga vurdu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kızının dans figürleri başörtülü anneyi çileden çıkardı

Kızının dans figürleri başörtülü anneyi çileden çıkardı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.