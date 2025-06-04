Kayseri'de Trafik Kazası: 3 Yaralı

Kayseri'de Trafik Kazası: 3 Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri'nin Bünyan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi.

Kayseri'nin Bünyan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Karatay Mahallesi'nde meydana gelen kazada, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, refüje çarptı. Araçta bulunan 3 kişi yaralanırken, haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ekipleri ve kolluk kuvvetleri sevk edildi.

Yaralı şahıslar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılırken kolluk kuvvetleri de kazanın meydana geldiği yolda güvenlik önlemi aldı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yumurta üretim tesisinde korkunç yangın: 150 bin tavuk telef oldu

Üretim tesisinde korkunç yangın! 150 bin tavuk telef oldu
Futbolseverlere müjde! Dev yarı final şifresiz kanalda

Futbolseverlere müjde! Dev yarı final şifresiz kanalda
Almanya'da bomba alarmı! 20 bin kişi tahliye ediliyor

Avrupa ülkesinde 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana en büyük operasyon
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Fenerbahçe, Süper Lig'in yeni gözde kalecisi ile anlaşma sağladı

Fenerbahçe, Süper Lig'in yeni gözde kalecisi ile anlaşma sağladı
Denizi kirleten maden ocağına 1 milyon liradan fazla para cezası

1 milyon liradan fazla para cezası! Bakanlık o maden ocağını affetmedi
İnfaz paketi kanun teklifi TBMM'de kabul edildi

Meclis'te kabul edilip yasalaştı! Binlerce kişi bugün tahliye oluyor
Arkadaşını silahla vurdu, taksi bagajından çıkarken yakalandı

Arkadaşını silahla vurup kaçtı! Yakalandığı yer "pes" dedirtti
Cesedi 43 gün sonra bulunan şizofreni hastası, eşarpla boğulmuş

Şizofreni hastası adamın ölümünde kan donduran itiraf
Emekli Tümgeneralin oğlunun ölümünde sır perdesi aralandı: Sırtından vuruldu, cesedi taşındı

Emekli Tümgeneralin oğlunun ölümünde sır perdesi 7 yıl sonra aralandı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.