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Kayseri-Ankara karayolundaki kazada 3 ölü 4 yaralı

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Kayseri-Ankara karayolunda iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi hayatını kaybetti 4 kişi ise yaralandı. Olay yerindeki incelemenin ardından ölenlerin cenazeleri otopsi için Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

A.A.'nın kullandığı otomobille yabancı uyruklu sürücünün hakimiyetindeki otomobil Kayseri-Ankara karayolu Süksün Zafer Mahallesi yakınlarında kafa kafaya çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Yolda yeni bir kazanın yaşanmaması için trafik kontrollü olarak tek şeride düşürüldü.

Kayseri'de Trafik Kazası: 3 Ölü, 4 Yaralı

Yapılan kontrollerde, otomobilin sürücüsü ve yabancı uyruklu 2 yolcunun olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Aynı otomobilde bulunan yabancı uyruklu 3 yolcuyla diğer otomobilin sürücüsü A.A. ise yaralandı. Yaralılar çevre hastanelere sevk edildi.

Kayseri'de Trafik Kazası: 3 Ölü, 4 Yaralı

3 kişinin cesedi olay yerindeki incelemenin ardından otopsisi yapılmak üzere Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA / 3.Sayfa

Kayseri Haberler.com Özel 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

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Yorumlar (2)

bilal yılmaz :

malum siyah araba airbag bile açmamış aslan parçası. Millet daha ucuz ve güvenli araçlar varken sırf tutuluyor diye daha teneke ve daha pahalı araçlara yöneliyor. Ha burada ölen yabancıymış diyenler olabilir ama maalesef insanlarımız teneke ile geziyor. Bu gerçeği değiştirmiyor. Bende de vardı farklı bir modeli dirseğinle kaportaya bastığın zaman bükülüyordu kaporta. göçük içinde kalmıştı.

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Dr.Kimbel:

Koç tokusmasi yapmis kendini koc sandi herhalde biz kim oluyoruzda gavur icadina biniyoruz arabaya bindigimiz zaman gavurlasiyoruz elinde telefon büyük is adamlariyiz holdingten aradilar konusmam lazim al sana konus öbür tarfta telefon cekmiyor

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