Kayseri-Ankara karayolundaki kazada 3 ölü 4 yaralı

A.A.'nın kullandığı otomobille yabancı uyruklu sürücünün hakimiyetindeki otomobil Kayseri-Ankara karayolu Süksün Zafer Mahallesi yakınlarında kafa kafaya çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Yolda yeni bir kazanın yaşanmaması için trafik kontrollü olarak tek şeride düşürüldü.

Yapılan kontrollerde, otomobilin sürücüsü ve yabancı uyruklu 2 yolcunun olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Aynı otomobilde bulunan yabancı uyruklu 3 yolcuyla diğer otomobilin sürücüsü A.A. ise yaralandı. Yaralılar çevre hastanelere sevk edildi.

3 kişinin cesedi olay yerindeki incelemenin ardından otopsisi yapılmak üzere Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.