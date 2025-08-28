Kayseri'de Trafik Kazası: 2 Yaralı

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir otomobil bariyerlere çarptı ve tekerleği fırladı. Kazada 2 kişi hafif yaralandı, sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi.

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bariyerlere çarparak kaza yapan otomobilin tekerleği fırladı, kazada 2 yolcu yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Yeniköy Mahallesi Deniz Şafağı Caddesi üzerinde meydana gelen trafik kazasında; A.K. idaresindeki 38 LK 192 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle ters dönen otomobilin tekerleği fırlarken, kazada 2 kişi hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de yaralanan 2 yolcuyu olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı. Ekiplerin incelemelerinin ardından otomobil çekiciyle kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
