Kayseri'de tekerlekli sandalye hırsızlığı kamerada

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde tekerlekli sandalye çalan iki kişi yakalandı. Olayda bir şüpheli tekerlekli sandalyeye otururken diğerinin onu sürdüğü görüldü.

BİRİ 18, DİĞERİ 17 YAŞINDA

Edinilen bilgiye göre Gevher Nesibe Mahallesi'nde meydana gelen tekerlekli sandalye hırsızlığı ile ilgili olarak Kocasinan Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerince çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalarda 21 saatlik güvenlik kamerası ve KGYS görüntülerinin incelenmesi sonucu şüphelilerin H.E.K. (18) ve S.G. (17) olduğu belirlendi.

TEKERLEKLİ SANDALYELER SAHİBİNE TESLİM EDİLDİ

Şüpheliler düzenlenen operasyonla yakalanırken H.E.K.'nin yapılan incelemesinde 7 adet suç kaydı olduğu tespit edildi. Çalınan tekerlekli sandalyeler ise sahibine teslim edildi.

GÖRÜNTÜLER "PES" DEDİRTTİ

Öte yandan meydana gelen hırsızlık olayı, çevrede bulunan güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde; şüphelilerden birinin evin önünde bulunan tekerlekli sandalyeye oturduğu, diğerinin ise sürerek uzaklaştığı görülüyor. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.