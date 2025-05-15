Kayseri'de Tartışma Sonucu Bıçaklama: 13 Yıl Hapis Cezası

Kayseri'de tartıştığı komşusunu bıçaklayarak yaralayan sanığa 13 yıl hapis cezası verildi.

Edinilen bilgiye göre, geçtiğimiz 11 Eylül'de Kocasinan ilçesine bağlı Mimarsinan Mahallesi Susurluk Sokak'ta meydana gelen olayda; komşular F.T. ve F.D. arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. F.D., elinde bıçakla saldırdığı komşusu F.T.'yi yaraladı. F.T. ambulansla kaldırılırken, polis ekipleri tarafından gözaltına alınan şüpheli de çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

13 yıl hapis cezası

Bugün 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasında hakim karşısına çıkan F.D., öfkesine yenik düştüğünü, pişman olduğunu söyleyerek beraatini talep etti. İddia makamı sanığın "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan ceza almasını talep ederken, F.D.'nin avukatı ise müvekkilinin öldürme kastı ile hareket etmediğini, bıçak darbelerinin öldürücü olmadığını ancak sonrasında ciğerleri su topladığı için hayati tehlikesinin meydana geldiğini belirtti ve sağlık raporu doğrultusunda öldürmeye teşebbüsten ceza verilemeyeceğini kaydetti.

Mahkemece heyeti yapılan yargılama sonucunda sanığa "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 13 yıl hapis cezası verdi.

Mahkeme çıkışında yine öfkesine yenik düştü

Mahkemece yaptığı savunmasında olayı öfkesine yenik düştüğünü için gerçekleştirdiğini kaydeden F.D., cezanın mahkeme salonundan çıkarken yine öfkesine yenik düştü ve F.T.'ye dönerek, "O binayı boşaltsınlar" diye bağırdı. - KAYSERİ