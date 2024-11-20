Kayseri'de Şüpheli Valiz Panik Yarattı

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde çöpe atılmak üzere kapıya bırakılan valiz, polis ekiplerini harekete geçirdi.

Edinilen bilgiye göre, Mithat Paşa Mahallesi Uludağ Sokak üzerinde meydana gelen olayda, apartman kapısında duran valizin şüpheli olarak ihbar edilmesi üzerine polis ekipleri harekete geçti. Sokak iki yönlü kapatılırken, olay yerine bomba imha ekipleri de sevk edildi.

Gerçek sonradan anlaşıldı

Ekiplerin şüpheli valizi fünye ile patlatmak için hazırlık yaptığı sırada, apartmandan çıkan bir kişinin yeni taşındığını ve çöpe atmak için valizi kapıya bıraktığını söylemesi üzerine ekipler patlatma işlemini iptal etti.

Ekipler olay yerinden normale dönerken, valiz de tutanak tutulmasının ardından sahibine teslim edildi. - KAYSERİ