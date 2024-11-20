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Kayseri'de Şüpheli Valiz Panik Yarattı

Kayseri'de Şüpheli Valiz Panik Yarattı
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Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde apartman kapısında bulunan şüpheli valiz, polis ekiplerini harekete geçirdi. Bomba imha ekipleri olay yerine sevk edilirken, valizin sahibi yeni taşındığını ve çöpe atmak için bıraktığını söyledi.

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde çöpe atılmak üzere kapıya bırakılan valiz, polis ekiplerini harekete geçirdi.

Edinilen bilgiye göre, Mithat Paşa Mahallesi Uludağ Sokak üzerinde meydana gelen olayda, apartman kapısında duran valizin şüpheli olarak ihbar edilmesi üzerine polis ekipleri harekete geçti. Sokak iki yönlü kapatılırken, olay yerine bomba imha ekipleri de sevk edildi.

Gerçek sonradan anlaşıldı

Ekiplerin şüpheli valizi fünye ile patlatmak için hazırlık yaptığı sırada, apartmandan çıkan bir kişinin yeni taşındığını ve çöpe atmak için valizi kapıya bıraktığını söylemesi üzerine ekipler patlatma işlemini iptal etti.

Ekipler olay yerinden normale dönerken, valiz de tutanak tutulmasının ardından sahibine teslim edildi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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