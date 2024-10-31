Kayseri'de Şok Uygulamalar: 8 Aranan Şahıs Yakalandı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan 22 şok uygulamada; 8 aranan şahıs yakalandı.

Edinilen bilgiye göre Asayiş Şube Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği ekipleri, Yunus Timleri ve Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü personelince toplam 35 ekip ve 70 personelle Melikgazi, Kocasinan ve Talas İlçelerinde şok uygulamalar yaptı. Yapılan 22 şok uygulamada; 5 bin 855 şahıs ve 2 bin 634 oto sorgusu yapıldı, 114 park/bahçe ve aranan şahıslara yönelik 42 adres kontrol edildi. Çalışmalarda; 8 aranan şahıs ve 2 'Bıçakla Yaralama' şüphelisi şahıs yakalandı, 1 şahsa toplam 1,38 gram narkotik madde bulundurmaktan gerekli adli işlemler başlatıldı. Ayrıca; 2 adet ruhsatsız tüfek, 3 adet kuru sıkı tabanca ve 11 adet fişek, 1 adet çalıntı, 1 adet yakalama/hacizli ve 1 adet trafikten men oto ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada; "Halkımızın huzurunu bozmaya çalışanlar ile mücadelemiz aralıksız ve kararlı bir şekilde devam edecektir" denildi. - KAYSERİ