Kayseri'de Pompalı Tüfekle Ateş Açıldı: Yaralanan Yok

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde kimliği belirsiz şahısların pompalı tüfekle açtığı ateş eve isabet etti. Saçmalar evin duvarına ve camına zarar verirken, olayda yaralanan olmadı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Uğurevler Mahallesi 257. Sokak'ta bulunan 3 katlı ikametin son katına kimliği belirsiz şahıslar tarafından pompalı tüfekle ateş açıldı. Açılan ateşte evin duvarı ve camı zarar görürken, olayda yaralanan olmadı. İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alarak, olay yerinde inceleme yaptı. Ekipler olayı gerçekleştiren şahısları yakalamak için çalışma başlattı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ