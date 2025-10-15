Haberler

Kayseri'de Pompalı Tüfekle Ateş Açıldı: Yaralanan Yok

Kayseri'de Pompalı Tüfekle Ateş Açıldı: Yaralanan Yok
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde kimliği belirsiz şahıslar, bir evin duvarına ve camına pompalı tüfekle ateş açtı. Olayda yaralanan olmazken, polis ekipleri inceleme başlattı.

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde kimliği belirsiz şahısların pompalı tüfekle açtığı ateş eve isabet etti. Saçmalar evin duvarına ve camına zarar verirken, olayda yaralanan olmadı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Uğurevler Mahallesi 257. Sokak'ta bulunan 3 katlı ikametin son katına kimliği belirsiz şahıslar tarafından pompalı tüfekle ateş açıldı. Açılan ateşte evin duvarı ve camı zarar görürken, olayda yaralanan olmadı. İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alarak, olay yerinde inceleme yaptı. Ekipler olayı gerçekleştiren şahısları yakalamak için çalışma başlattı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Afganistan ve Pakistan sınır hattı yakınlarında yeniden çatışma çıktı

Komşu ülkeler bir kez daha savaşın eşiğinde! Şiddetli çatışmalar var
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fenerbahçe'de gol atmayı unutan En-Neysri, ülkesinin kahramanı oldu

Fener'de gol atmayı unutan En-Neysri, ülkesinin kahramanı oldu
AK Parti Sözcüsü Çelik: Cumhurbaşkanımız, Netanyahu ile aynı zirvede olmayı kabul etmezdi

Erdoğan'ın uçağı neden pas geçti? AK Parti'den en net yanıt geldi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.