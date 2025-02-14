Kayseri'de Polis Aracı ile Kamyonet Çarpıştı: 1 Polis Ağır Yaralı

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde kamyonet ile sivil polis aracının karıştığı kazada 1 polis memuru ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Bekir Yıldız Bulvarı Metal Sanayi mevkide meydana gelen kazada, A.E. idaresindeki 38 MA 7351 plakalı KİA marka kamyonet ile M.A. idaresindeki 38 AAC 185 plakalı Toyota marka sivil polis aracı çarpıştı. Kazada sivil polis aracının sürücüsü polis memuru M.A. ağır yaralanırken yanında bulunan polis memuru M.E. ile kamyonet sürücüsü A.E. ile birlikte yanında bulunan F.A. da hafif şekilde yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılırken, polis ekipleri de kazanın meydana geldiği yol üzerinde güvenlik önlemi aldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ