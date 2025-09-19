Haberler

Kayseri'de Plastik Fabrikasında Yangın: 1 İşçi Dumandan Etkilendi

Güncelleme:
Kayseri'nin Kocasinan ilçesindeki bir plastik fabrikasında çıkan yangında 1 işçi dumandan etkilendi. Yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle büyümeden söndürüldü ve olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde bulunan bir plastik fabrikasında çıkan yangın büyümeden söndürülürken, yangında 1 işçi dumandan etkilendi.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Boğazköprü Mahallesi 5417. Sokak'ta bulunan bir plastik fabrikasının fırın bölümünde henüz bilinmeyen bir sebepten yangın çıktı. Yangıda M.Ç. isimli işçi dumandan etkilenirken, ihbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri fabrika çevresinde güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de yangına müdahale etti. Sağlık ekipleri de M.Ö.'yü olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla yangın büyümeden söndürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
