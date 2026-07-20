Haberler

Kayseri'de park halindeki otomobilde yangın

Kayseri'de park halindeki otomobilde yangın
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kayseri Kocasinan'da park halindeki bir otomobilin motor kısmında çıkan yangın, polis ekiplerince yangın tüpüyle söndürüldü. Araçta hasar oluştu, inceleme başlatıldı.

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde park halindeki otomobilde çıkan yangın, polis ekiplerince büyümeden söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Sahabiye Mahallesi Birkan Sokak'ta park halindeki 46 DK 587 plakalı otomobilin kaput kısmından aniden dumanlar çıkmaya başladı. Araçtan çıkan dumanlar çevrede paniğe neden olurken, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alarak, küçük çaptaki yangına yangın tüpüyle müdahale etti. Ekiplerin müdahalesiyle büyümeden söndürülen yangın nedeniyle otomobilin motor kısmında hasar meydana geldi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Ahbap soruşturmasında gözaltına alınan Oğuzhan Uğur için tutuklama talebi

Oğuzhan Uğur için tutuklama talebi! İşte yöneltilen suçlamalar
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Trabzonspor, Oulai transferinde tarihi bir satışa imza attı

9 milyon Euro'ya geldi, kulüp tarihinin en pahalı satışı olup gitti
Üç beş beğeni için yaptığı rezilliğe bakın! Şu görüntüyü izlerken utandık

Şu görüntüyü izlerken utandık
Zeynep Bastık'tan dikkat çeken açıklama: 4 yıldır adımı X'te aratmıyorum

Zeynep Bastık'tan dikkat çeken açıklama: 4 yıldır adımı X'te aratmıyorum
Mühürlü boş dükkandan yayılan kötü koku ekipleri harekete geçirdi

Mühürlü dükkana giren ekipler, korkunç manzarayla karşılaştı
Asgari ücrette yeni hazırlık! Hükümet harekete geçti

Asgari ücrette tarihi değişiklik! Hükümet resmen düğmeye bastı
Ses kaydı sızdı: Eşiyle çektiği cinsel içerikli kaseti satmaya çalışıyor

Ses kaydı sızdı: Eşiyle çektiği cinsel içerikli kaseti satmaya çalışıyor
Memurların rüşvet yazışmaları! Uyuşturucu taşıyan tır için 270 bin Euro istemişler

Memurların rezilliği ifşa oldu! Rüşvet uğruna göz yumduklarına bakın