Üye Girişi
Haberler
Ümit Özdağ adliyeye sevk edildi

Gözaltına alınan Ümit Özdağ ile ilgili yeni gelişme
Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki otelde yangın: 10 ölü, 32 yaralı

Bolu'da kayak merkezindeki otelde yangın! Bilanço ağırlaşıyor
Tanju Özcan: Sanırım bakanlar açıklayacak, rakamı telaffuz etmeye psikolojim el vermiyor

Canlı yayına bağlanan Tanju Özcan'dan infial yaratacak açıklama
10 kişiye mezar olan otel tek gecelik fiyatıyla gündem oldu

10 kişiye mezar olan otel tek gecelik fiyatıyla gündem oldu

Kayseri'de özel harekat polisi evinde ölü bulundu

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde, özel harekat polisi A.M.U., evinde tabanca ile vurulmuş halde ölü bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kayseri'nin Melikgazi ilçesi19 Mayıs Mahallesi 3034. Sokak üzerinde bulunan bir evde meydana gelen olayda, özel harekat polisi A.M.U., yakınları tarafından tabanca ile vurulmuş halde bulundu. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

ÖLÜM NEDENİ OTOPSİ SONUCU BELİRLENECEK

Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde A.M.U.'nun hayatını kaybettiği belirlenirken polis ekipleri evde inceleme yaptı. İncelemelerin ardından A.M.U.'nun cansız bedeni otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kayseri'de özel harekat polisi evinde ölü bulundu
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Partililer adliyeye akın etti, polis güvenlik önlemlerini artırdı
img

Gözaltına alınmıştı! Ümit Özdağ iki ayrı suçtan ifade verecek
img

Mahsun Kırmızıgül Kartalkaya'daki yangın faciasını anlattı!
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trump hızlı başladı: ABD DSÖ'den çıktı, kongre baskını suçluları toplu affedildi

1600 kişiyi affeden Trump'tan ülkenin kaderini değiştiren imza
4 yaşında çocuğu olduğu ortaya çıkan Hacı Sabancı sessizliğini bozdu

Çocuğun babası olduğu ortaya çıkan Hacı Sabancı sessizliğini bozdu
Ünlü ilahiyatçı Abdülaziz Bayındır'dan ezber bozan 'Sünnet' çıkışı

Ünlü ilahiyatçıdan ezber bozan "Sünnet" çıkışı
Mahsun Kırmızıgül Kartalkaya'daki yangın faciasını anlattı: Can pazarı yaşanıyordu

Mahsun Kırmızıgül Kartalkaya'daki yangın faciasını anlattı!
Devlet ihaleyle düşük bedelle araç satıyor

Devlet düşük bedelle araç satıyor
Ülkü Ocakları Başkanı'ndan gözaltına alınan Ümit Özdağ için sert sözler

Ülkü Ocakları Başkanı'ndan Ümit Özdağ için tehdit gibi mesaj

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.