Kayseri’de otomobille motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde otomobille motosikletin çarpıştığı kazada motosiklet sürücüsü yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Köşk Mahallesi Talas Bulvarı üzerinde meydana gelen kazada, B.S. yönetimindeki 38 AFM 091 plakalı otomobille İ.Ö. yönetimindeki 38 NH 245 plakalı motosiklet çarpıştı. Kazada İ.Ö. yaralanırken, ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri yolda güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de İ.Ö,'yü olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırdı. İncelemelerin ardından motosiklet çekiciyle kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı