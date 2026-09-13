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Kayseri’de otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı

Kayseri’de otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı
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Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde otomobille motosikletin çarpıştığı trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde otomobille motosikletin çarpıştığı trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Germir Mahallesi Doktor Sami İpek Caddesi üzerinde S.A. yönetimindeki 38 ABS 134 plakalı SUV tarzı otomobil, İ.D. yönetimindeki 38 AOS 159 plakalı motosikletle çarpıştı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri kazanın yaşandığı yolda güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de kazada yaralanan İ.D.'yi ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırdı. İncelemelerin ardından otomobil ve motosiklet çekiciyle yoldan kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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