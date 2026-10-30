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Kayseri'de otomobil yaklaşık 50 metreden dükkanların üzerine uçtu, sürücü yaralandı

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Kayseri'de otomobil yaklaşık 50 metreden dükkanların üzerine uçtu, sürücü yaralandı
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Kayseri'nin İncesu ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, yaklaşık 50 metre yükseklikteki kayalıklardan dükkanların üzerine düştü. Kazada sürücü yaralanırken, dükkanlarda maddi hasar oluştu ve soruşturma başlatıldı.

Kayseri'nin İncesu ilçesinde kontrolden çıkan otomobil, yaklaşık 50 metre yükseklikteki kayalıklardan dükkanların üzerine uçtu. Kazada otomobil sürücüsü yaralanırken, dükkanlarda hasar meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Bulgurcu Mahallesi İstiklal Caddesi üzerinde meydana gelen trafik kazasında, plakası öğrenilemeyen A.D. yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Savrulan otomobil, yaklaşık 50 metre yükseklikteki kayalıklardan dükkanların üzerine uçtu. İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri ters dönen otomobilde sıkışan A.D.'yi sıkıştığı yerden çıkartarak, sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekipleri olay yerindeki ilk müdahalenin ardından A.D.'yi ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırdı. Kaza nedeniyle dükkanlarda maddi hasar oluştu.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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