Haberler

Kayseri'de Organize Suç Operasyonu: 4 Gözaltı ve Silah Ele Geçirildi

Kayseri'de Organize Suç Operasyonu: 4 Gözaltı ve Silah Ele Geçirildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 'Yağma', 'Silahlı Tehdit', 'Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma' ve 'Kasten Yaralama' suçlarıyla ilgili yürütülen çalışmalar sonucunda 4 şüpheliyi gözaltına aldı. Yapılan aramalarda ruhsatsız silahlar ve birçok çek ile senet ele geçirildi.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 'Yağma', 'Silahlı Tehdit', 'Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma' ve 'Kasten Yaralama' olayları ile ilgili olarak yapılan çalışmalarda 4 kişi gözaltına alınırken yapılan aramalarda ruhsatsız silahlar ve çok sayıda çek ile senet ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince şehirde gerçekleşen 'Yağma', 'Silahlı Tehdit', 'Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma' ve 'Kasten Yaralama' olayları ile ilgili şüpheli şahısların yakalanmasına yönelik yapılan teknik takip çalışmaları sonucu tespit edilen adreslere eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyonlar neticesinde; haklarında 'Kasten Yaralama', 'Nitelikli Dolandırıcılık', 'Mala Zarar Verme', 'Tehdit', 'Hırsızlık ve Genel Güvenliğin Kasten Tehlikeye Sokulması' suçlarından kayıtları bulunan A.D., E.D., O.Y. ve S.D. yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli şahısların ikamet ve araçlarında yapılan aramalarda ise; 1 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet ruhsatsız tüfek, 1 adet şarjör, 23 adet fişek ve 31 adet çek - senet ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ederken İl Emniyet Müdürlüğü'nce yapılan açıklamada, "Halkımızın huzurunu bozmaya çalışanlar ile mücadelemiz aralıksız ve kararlı bir şekilde devam edecektir" ifadelerine yer verildi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Trump'tan jest! Her lidere açılmayan kapı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a açıldı

Trump'tan jest! Her lidere açılmayan kapı Erdoğan'a açıldı
ABD'li senatöre kızından 'İsrail' tepkisi: Ruhunu şeytana satmış gibi

Ünlü siyasetçiye kendi kızı bile tepki gösterdi: Ruhunu şeytana satmış
BM'deki sözleri dikkat çeken Şara'nın metni bizzat kendisinin yazdığı ortaya çıktı

Şara'nın dikkat çeken BM konuşması böyle hazırlanmış
Adamlar grubu faaliyetlerine ara verdi

Sanat dünyasında deprem! Ünlü grup sahne faaliyetlerini durdurdu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Eser Karaca cinayetinin görüntüleri ortaya çıktı! Hastanede acımadan sıkmış

Kan donduran cinayetin görüntüleri! Hastanede acımadan sıkmış
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.