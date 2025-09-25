Kayseri'de Organize Suç Operasyonu: 4 Gözaltı ve Silah Ele Geçirildi

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 'Yağma', 'Silahlı Tehdit', 'Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma' ve 'Kasten Yaralama' olayları ile ilgili olarak yapılan çalışmalarda 4 kişi gözaltına alınırken yapılan aramalarda ruhsatsız silahlar ve çok sayıda çek ile senet ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince şehirde gerçekleşen 'Yağma', 'Silahlı Tehdit', 'Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma' ve 'Kasten Yaralama' olayları ile ilgili şüpheli şahısların yakalanmasına yönelik yapılan teknik takip çalışmaları sonucu tespit edilen adreslere eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyonlar neticesinde; haklarında 'Kasten Yaralama', 'Nitelikli Dolandırıcılık', 'Mala Zarar Verme', 'Tehdit', 'Hırsızlık ve Genel Güvenliğin Kasten Tehlikeye Sokulması' suçlarından kayıtları bulunan A.D., E.D., O.Y. ve S.D. yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli şahısların ikamet ve araçlarında yapılan aramalarda ise; 1 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet ruhsatsız tüfek, 1 adet şarjör, 23 adet fişek ve 31 adet çek - senet ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ederken İl Emniyet Müdürlüğü'nce yapılan açıklamada, "Halkımızın huzurunu bozmaya çalışanlar ile mücadelemiz aralıksız ve kararlı bir şekilde devam edecektir" ifadelerine yer verildi. - KAYSERİ