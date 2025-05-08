Tartıştığı babasını bıçaklayarak öldürdü

Kayseri'nin Talas ilçesine bağlı Yenidoğan Mahallesi Fatih 4 Sokak üzerinde kan donduran bir olay yaşandı. İddiaya göre; E.R. (58) ile babası M.R. (83) henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı tartıştı.

BABASINI BIÇAKLA KATLETTİ

Tartışmanın büyümesi üzerine E.R. babası M.R.'yi bıçakla yaraladı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinde oğlu tarafından bıçaklanan yaşlı adamın hayatını kaybettiği belirlendi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

M.R.'nin cenazesi olay yerindeki incelemenin ardından morga kaldırılırken, E.R. de polis ekipleri tarafından yakalanarak emniyete götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.