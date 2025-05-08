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Tartıştığı babasını bıçaklayarak öldürdü

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Kayseri'de 58 yaşındaki adam tartıştığı 83 yaşındaki babasını bıçaklayarak öldürdü. Yaşlı adamın cenazesi morga kaldırılırken katil zanlısı oğlu yakalanarak emniyete götürüldü.

Kayseri'nin Talas ilçesine bağlı Yenidoğan Mahallesi Fatih 4 Sokak üzerinde kan donduran bir olay yaşandı. İddiaya göre; E.R. (58) ile babası M.R. (83) henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı tartıştı.

BABASINI BIÇAKLA KATLETTİ

Tartışmanın büyümesi üzerine E.R. babası M.R.'yi bıçakla yaraladı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinde oğlu tarafından bıçaklanan yaşlı adamın hayatını kaybettiği belirlendi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

M.R.'nin cenazesi olay yerindeki incelemenin ardından morga kaldırılırken, E.R. de polis ekipleri tarafından yakalanarak emniyete götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Tartıştığı babasını bıçaklayarak öldürdü
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıLeven Ergün:

7 den 70 e KADIN ÇOCUK YAŞLI GENÇ HERKES ÖLDÜRÜLÜYO İĞRENÇ BİR ORTAMDAYIZ

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Haber YorumlarıMengele:

Size ne oldu diye soracam fakat sormuyorum,cünki avrupa birligine girecektiniz ya siyasetciler sizi kandiriyor ya hani ulan adamlar vize vermiyor,yskinda yesil pasaportla avrupaya bile gidemiyecegiz Erdogan Almanyaya giderken vize alacak göreceksiniz

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