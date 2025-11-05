Haberler

Kayseri'de Öğrenci Trafik Kazasında Hayatını Kaybetti

Güncelleme:
14 yaşındaki lise öğrencisi Buğlem Berra Alptekin, yolun karşısına geçerken bir öğretmenin sürdüğü aracın çarpması sonucu yaşamını yitirdi. Cenaze töreni Hacı Ömer Tarman Camii'nde gerçekleştirildi.

Kayseri'de okul dönüşünde yolun karşısına geçerken kadın öğretmenin sürdüğü aracın çarpması sonucu hayatını kaybeden öğrenci, son yolculuğuna uğurlandı.

Edinilen bilgiye göre, dün öğle saatlerinde Kocasinan ilçesine bağlı Mithatpaşa Mahallesi Erkilet Bulvarı'nda A.Y.B. (34) yönetimindeki otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen lise öğrencisi Buğlem Berra Alptekin'e (14) çarptı. Kazada Buğlem Berra Alptekin ağır yaralanırken, ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri yolda güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Buğlem'i ambulansla hastaneye kaldırdı. Talihsiz kız, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Buğlem'in 2 gün önce doğum günü olduğu öğrenilirken, kaza anı anbean güvenlik kamerasına yansıdı.

Kahreden tesadüf

Öte yandan, Buğlem'in ölümüne sebep olan A.Y.B.'nin de Yozgat'ın Boğazlıyan ilçesinde bir lisede öğretmen olduğu öğrenildi. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan A.Y.B.'nin işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Buğlem, son yolculuğuna uğurlandı

14 yaşındaki Buğlem Berra Alptekin'in cenazesi öğle namazını müteakip Hacı Ömer Tarman Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Erkilet Bülbülpınarı Mezarlığı'nda toprağa verildi. Namaz, Kocasinan Kaymakamı Erdoğan Turan Ermiş, Kocasinan İlçe Milli Eğitim Müdürü Sıddık Kaya ve Buğlem'in yakınları ve vatandaşlar katıldı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
