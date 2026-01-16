Eski nişanlı dehşet saçtı

Haberler

Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde eski nişanlısıyla tartışan bir adam, eski nişanlısını ve iki kızını bıçakla yaraladı. Olay sonrası jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi, yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde bir adam tartıştığı eski nişanlısı ve nişanlısının 2 kızını bıçakla yaraladı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Gazibeyli Mahallesi'nde meydana gelen olayda, iddiaya göre A.G. ile eski nişanlısı C.P. arasında nişan atma meselesinden dolayı tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine A.G., eski nişanlısı C.P. ve 2 kızına bıçakla saldırdı. Haber verilmesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Aldıkları bıçak darbeleri ile yaralanan anne ve 2 kızı olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılırken, A.G. de ekipler tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
