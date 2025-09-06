Kayseri'de Motosikletle Kaza: 2 Polis Memuru Yaralandı

Kayseri'nin Talas ilçesinde yunus ekibinin motosikletinin devrilmesi sonucu 2 polis memuru yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Bahçelievler Mahallesi Mevlana Caddesi üzerinde meydana gelen kazada, devriye atan polis memuru M.K. idaresindeki motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Bir süre sürüklenen motosiklet park halindeki 38 ALN 632 plakalı otomobile çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü ile polis memuru B.K. yaralandı. İhbar üzerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı polisler, ilk müdahalelerinin ardından ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi acil servisine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazanın meydana geldiği yolda güvenlik önlemi alan polis ekipleri de inceleme yaptı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ