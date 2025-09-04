Haberler

Kayseri'de Komşu Kavgası: Bıçaklı Saldırı

Kayseri'de Komşu Kavgası: Bıçaklı Saldırı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde, çocuk yüzünden çıkan bir tartışma sonucu komşusunu bıçaklayan O.T. gözaltına alındı. Olayda T.V. ağır yaralandı.

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bir şahıs iddiaya göre çocuk yüzünden çıkan kavgada komşusunu bıçakladı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Germir Mahallesi Samancı Sokak'ta meydana gele olayda; T.V.'nin çocuğunun kendisini rahatsız ettiğini iddia eden O.T. komşusu ile tartışmaya başladı. Tartışma büyüyerek, bıçaklı kavgaya dönüşürken, T.V. karnından bıçaklanarak ağır yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de olay yerindeki ilk müdahalenin ardından T.V.'yi ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırdı. Komşusunu bıçakla yaralayan O.T. ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Dünyanın en güzel köyleri belli oldu! Listede Türkiye'den tek bir yer var

Dünyanın en güzel köyleri seçildi! Listede Türkiye'den tek bir yer var
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gelinin en mutlu günü kabusa döndü

Gelinin en mutlu günü kabusa döndü
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.