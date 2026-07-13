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Şüphelinin minibüsle kaçarken çarptığı şahıs toprağa verildi

Şüphelinin minibüsle kaçarken çarptığı şahıs toprağa verildi
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Kayseri'nin Tomarza ilçesinde trafik kazası sonrası kaçmaya çalışan sürücü R.O., polis ve vatandaşların üzerine minibüs sürdü. Olayda Faruk Utgan hayatını kaybetti, bir polis memuru ve bir vatandaş yaralandı. R.O. gözaltına alınırken, Utgan toprağa verildi.

Kayseri'nin Tomarza ilçesinde kaza sonrası olay yerinden kaçmaya çalışan sürücünün, minibüsle çarparak, ölümüne neden olduğu şahıs toprağa verildi.

Edinilen bilgiye göre, Tomarza ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana gelen olayda, R.O. yönetimindeki 42 ASC 593 plakalı minibüsle, R.M. yönetimindeki 38 APT 597 plakalı otomobil çarpıştı. Kaza sonrası iki sürücü ve yakınları arasında kavga çıktı. İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Polis ekiplerinin müdahalesiyle kavga son bulurken, kaza sonrası aracını kenara çekmek için direksiyon başına geçen R.O., minibüsü görevli polis memuru M.M.Ç. ve vatandaşların üzerine sürdü. Ekiplerin ikaz ateşi üzerine de durmayarak, ilerlemeye devam eden R.O.'nun kullandığı minibüs ekipler tarafından lastiklere ateş edilerek, durduruldu. R.O.'nun çarpması sonucu polis memuru M.M.Ç. ve vatandaşlardan İ.K. ile Faruk Utgan yaralandı. Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalede Faruk Utgan'ın hayatını kaybettiğini belirlendi. Yaralı polis memuru M.M.Ç. ve İ.K.'de olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Tomarza Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olay yerinde ekipler tarafından yakalanan R.O. gözaltına alınırken, Faruk Utgan'ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.

Tomarza'da toprağa verildi

Olayda hayatını kaybeden Faruk Utgan, ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından ilçede toprağa verildi. Cenazeye çok sayıda vatandaş katıldı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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