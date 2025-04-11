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Kayseri'de Kayıp Şahıs Evinde Ölü Bulundu

Kayseri'de Kayıp Şahıs Evinde Ölü Bulundu
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Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde kaybolan Mehmet K., evinin bahçesinde asılı halde bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde kendisinden haber alınamayan ve kayıp olarak şahıs, evinin bahçesinde ölü bulundu.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Mimarsinan Mahallesi Erciyes 1. Cadde üzerinde meydana gelen olayda, iddiaya göre kendisinden haber alınamayan ve kayıp olarak aranan Mehmet K., yakınları tarafından ikametinin bahçesinde asılı halde bulundu. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı müdahalede Mehmet K.'nın hayatını kaybettiği belirlendi.

Mehmet K.'nın cenazesi yapılan incelemenin ardından morga kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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