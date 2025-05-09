Kayseri'de Kamu Huzurunu Bozan Araçlara Yoğun Denetim
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü, son bir haftada düzenlenen denetimlerde 2 bin 160 araca çeşitli cezai işlemler uyguladı. Yapılan denetimlerin amacı, halkın huzurunu bozarak trafiği tehlikeye atan sürücülerin yakalanması olarak belirlendi.
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince il genelinde kamu huzurunu bozan araçlara yönelik son bir haftada yapılan denetimlerde toplam 2 bin 160 araca çeşitli maddelerden cezai işlem uygulandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince il genelinde abartı egzoz, drift, makas atma yüksek ses müzik gibi kamu huzurunu bozan araçlara yönelik 01-07 Mayıs tarihleri arasında çalışma yapıldı. Yapılan çalışmalar neticesinde; 192 araç/sürücüye alkollü araç kullanmak, 432 araç/sürücüye sürücü belgesiz /geçersiz araç kullanmak, 367 araç/sürücüye kırmızı ışık ihlali, 640 araç/sürücüye cep telefonu, 26 araç/sürücüye abartı egzoz araç kullanmak, 7 araç/sürücüye drift yapmak, 96 araç/sürücüye makas atma, 2 araç/sürücüye çakar lamba takmak, 244 araç/sürücüye yüksek sesle müzik dinlemek, 15 araç/sürücüye ışık donanımı ve 139 araç/sürücüye modifiyeli araç maddelerinden cezai işlem uygulandı
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü'nce yapılan açıklamada; "Halkımızın huzurunu bozacak şekilde saygısızca araç kullanarak trafiği tehlikeye düşüren, drift atan, çevreye rahatsızlık veren araç ve sürücülerle mücadelemiz devam etmektedir" denildi. - KAYSERİ