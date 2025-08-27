Kayseri'de Jandarma Operasyonu: 3 Kilo Esrar Ele Geçirildi

Kayseri'de Jandarma Operasyonu: 3 Kilo Esrar Ele Geçirildi
Kayseri'de jandarma ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonda, turşu bidonuna gizlenmiş 3 kilo 210 gram kubar esrar ile 16 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şahıs gözaltına alındı.

Kayseri'de jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda; turşu bidonuna gizlenmiş 3 kilo 210 gram kubar esrar ele geçirilirken, 1 şahıs gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından kentte uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti ile kullanımının önlenmesine yönelik çalışma yapıldı. Ekipler tarafından yürütülen çalışmalarda; H.O. yakalanırken, şahsa ait Kocasinan İlçesi Yazır Mahallesi'ndeki ikamete yapılan aramalarda; turşu bidonuna gizlenmiş 3 kilo 210 gram kubar esrar, 16 kök kenevir bitkisi, 1 ruhsatsız av tüfeği ve 1 hassas terazi ele geçirdi.

Gözaltına H.O.'nun işlemleri sürüyor. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
