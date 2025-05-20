Kayseri'de İki Katlı Evde Yangın: Maddi Hasar Oluştu

Kayseri'de İki Katlı Evde Yangın: Maddi Hasar Oluştu
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Kayseri'nin Bünyan ilçesinde, Karakaya Mahallesi'nde bir evde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangında can kaybı yaşanmazken, evde maddi hasar meydana geldi. Yangının çıkış sebebiyle ilgili inceleme başlatıldı.

Kayseri'nin Bünyan ilçesinde iki katlı evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı Karakaya Mahallesi'nde bulunan iki katlı evde henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın; ekiplerin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Olayda can kaybı yaşanmazken, evde maddi hasar meydana geldi.

Yangının çıkış sebebiyle ilgili inceleme başlatıldı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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