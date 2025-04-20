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Kayseri'de Husumet Nedeniyle Tabancayla Vurulan Şahıs Hayatını Kaybetti

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Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde alışveriş yaptığı esnada husumetlisi tarafından tabancayla vurulan R.T., hastanede yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olay sonrası kaçan şüpheli G.A. yakalandı.

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde alışveriş yaptığı sırada husumetlisi tarafından tabancayla vurularak yaralanan şahıs, hastanede hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı Bağdat caddesi üzerinde geçtiğimiz gün meydana gelen olayda bir pastaneye alışveriş için giren R.T., husumetlisi G.A. tarafından tabancayla vurularak yaralanmıştı. Olayın ardından Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırılan R.T.; burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. R.T.'nin cenazesi, otopsi yapılmak üzere Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayın ardından kaçan şüpheli G.A. ise, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet büro Amirliği ekiplerince yakalandı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan G.A. adliyeye sevk edildi. - KAYSERİ

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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