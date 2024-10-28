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Kayseri'de Hırsızlık Operasyonları: 18 Olay Aydınlatıldı, 2.4 Milyon TL Değerinde Malzeme Ele Geçirildi

Kayseri'de Hırsızlık Operasyonları: 18 Olay Aydınlatıldı, 2.4 Milyon TL Değerinde Malzeme Ele Geçirildi
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Kayseri'de düzenlenen operasyonlarda 18 faili meçhul hırsızlık olayı aydınlatıldı. Ele geçirilen 2.4 milyon TL değerindeki hırsızlık malzemeleri sahiplerine teslim edildi. Ayrıca, ruhsatsız silahlar ve diğer suç unsurları ile birlikte 176 aranan şahıs yakalandı.

Kayseri'de polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonlarda 18 faili meçhul hırsızlık olayı aydınlatılırken, ele geçirilen 2 milyon 400 bin TL değerindeki hırsızlık malzemeleri sahiplerine teslim edildi.

Kayseri genelinde kamu düzeninin sağlanması için suç ve suçlularla mücadele kapsamında Asayiş Şube Müdürlüğü ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından 21-27 Ekim tarihleri arasında yapılan çalışmalar yürütüldü. 6136, 2521 ve 5729 sayılı kanuna muhalefet olaylarında; 8 adet ruhsatsız tabanca, 8 adet ruhsatsız tüfek, 7 adet kurusıkı tabanca ve 83 adet fişek ele geçirildi.

18 faili meçhul hırsızlık olayı aydınlatılırken, 16 hırsızlık şüphelisi yakalandı ve 1 şahıs tutuklandı. 5 adet change yapılmış araç, 1 adet gümrük kaçağı araç, 2 adet çalıntı araç, 1 adet sahte plakalı araç ve 1 adet çalıntı bisiklet ile birlikte, 2 milyon 400 bin TL değerinde hırsızlık malzemeleri ele geçirilirken, malzemeler tam ve eksiksiz olarak sahiplerine teslim edildi.

1 işyerinde kumar oynatılması için yer ve imkan sağlayan 1 şahsa adli işlem yapılırken, kumar oynadığı tespit edilen 4 şahsa idari para cezası uygulandı.

Toplam 228 yıl hapis cezası olan 176 kişi yakalandı

Aranan Şahıslar Büro Amirliği tarafından yapılan çalışmalarda, toplam 228 yıl 4 ay 25 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 176 şahıs yakalanırken, 49 şahıs çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Hırsızlık Güvenlik Politika 3-sayfa kayseri Suç

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