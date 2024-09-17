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Kayseri'de Hastanede Bıçaklı Saldırı: Psikiyatri Hastası Gözaltına Alındı

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Kayseri Şehir Hastanesi'nde ilaç yazdırmak üzere giden bir psikiyatri hastası, başhekimlikte bıçakla etrafa saldırdı. Polis ekipleri olay yerine sevk edilerek şahsı etkisiz hale getirdi.

Kayseri'de bir kişi, ilacını yazdırmak için geldiği hastanede elindeki bıçakla başhekimlikte etrafa saldırdı. Etrafa saldıran şahıs, polis ekipleri tarafından etkisiz hale getirildi.

Edinilen bilgi ve iddiaya göre; Kayseri Şehir Hastanesi'nde meydana gelen olayda; psikiyatri tedavisi gördüğü öğrenilen bir kişi, ilaç yazdırmak için başhekimliğe geldi. Burada belirlenemeyen bir sebepten dolayı sinirlenen şahıs; cebindeki bıçağı çıkarttı. Başhekim ve yardımcılarının odalarının bulunduğu katta etrafa saldırarak zarar veren şahıs korku saçarken, katta bulunanlarda kendilerini odaya kilitledi. İhbar üzerine hastaneye polis ekipleri sevk edildi. Ekipler bina içerisinde güvenlik önlemi alırken, şahsı ikna etmeye çalıştı. Bir süre sonra ikna olan şahıs, polis tarafından etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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