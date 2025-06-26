Kazada karnındaki bebeğiyle hayatını kaybetti

Kazada karnındaki bebeğiyle hayatını kaybetti
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Kazada karnındaki bebeğiyle hayatını kaybetti
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Kayseri'de aydınlatma direğine çarpan sürücü karnındaki bebeğiyle hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kayseri'nin Melikgazi ilçesine bağlı Şeker Mahallesi Bekir Yıldız Bulvarı üzerinde Ş.A'nın idaresindeki 38 DL 625 plakalı otomobil; sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu aydınlatma direğine çarptı. Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

KARNINDAKİ BEBEĞİYLE CAN VERDİ

Polis yol üzerinde güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri ise yaralanan sürücü Ş.A.'yı ilk müdahalesinin ardından ambulansla Şehir Hastanesine kaldırdı. Hamile olduğu öğrenilen Ş.A, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak bebeği ile birlikte hayatını kaybetti. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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Yorumlar (1)

Haber Yorumlarıbirlitresu:

Allah Rahmet Eylesin ama hem hamilesin hemde bu kadar süratli gitmek neden diyemeden kendini alamıyor insan

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