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Kayseri'de Forklift Kazası: 1 Kişi Hayatını Kaybetti

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Kayseri'nin Bünyan ilçesinde devrilen bir forkliftin altında kalan Seyfullah Y. (43), yapılan müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Olayla ilgili jandarma inceleme başlattı.

Kayseri'nin Bünyan ilçesinde devrilen forkliftin altında kalan 1 kişi yaşamını yitirdi.

İlçeye bağlı Büyük Tuzhisar Mahallesi'nde meydana gelen olayda Seyfullah Y. (43), devrilen forkliftin altında kaldı. İhbar üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalede Seyfullah Y.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Jandarma ekipleri de olayın meydana geldiği yerde güvenlik önlemi alarak inceleme yaptı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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