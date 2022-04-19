Fırtına kenti birbirine kattı! Şiddetli rüzgarda üzerine çatı düşen engelli adam feci şekilde can verdi
AA - 3. Sayfa
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Kayseri'de etkisini sürdüren fırtına kentte büyük tahribata yol açarken şiddetli rüzgar nedeniyle uçan çatının üzerine düştüğü bedensel engelli Yavuz Föge hayatını kaybetti. Çatının düşme anı ise anbean kameraya yansıdı.
Kayseri'nin Kocasinan ilçesi Yavuz Mahallesindeki 10 katlı binada meydana gelen olayda şiddetli rüzgar nedeniyle binanın çatısı uçtu. Metrelerce savrulan çatı, binanın önünde yürüyen 62 yaşındaki bedensel engelli Yavuz Föge'nin üzerine düştü.
HAYATA TUTUNAMADI
Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralı Föge'yi Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırdı. Tedavi altına alınan Föge, hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
ÇATININ DÜŞME ANI KAMERADA
Öte yandan, uçan çatının Yavuz Föge'nin üzerine düşmesi binanın güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde binanın önünde yürüyen Föge'nin üzerine çatının düştüğü görüldü.
İşte o anlar;