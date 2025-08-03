Kayseri'de Feci Trafik Kazası: Bir Kadın Hayatını Kaybetti

Kayseri'de Feci Trafik Kazası: Bir Kadın Hayatını Kaybetti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan bir kadına peş peşe çarpan iki otomobil, talihsiz kadının ölümüne sebep oldu. Kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı ve soruşturma başlatıldı.

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde yaşanan feci trafik kazasında, yolun karşısına geçmek isteyen bir kadına peş peşe 2 otomobil çarparken, talihsiz şahıs olay yerinde hayatını kaybetti. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Tavlusun Mahallesi Gaffar Okan Bulvarı üzerinde yolun karşısına geçmeye çalışan ve kimliği belirlenemeyen bir kadına A.Ç. idaresindeki 50 ACH 873 plakalı hafif ticari araç çarptı. Kadın çarpmanın etkisiyle yolda savrularak yerde hareketsiz şekilde yatarken, arkadan gelen M.Y. idaresindeki 34 BYJ 142 plakalı otomobil de şahsın üzerinden geçti. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alıp, yolun bir kısmını trafiğe kapatırken, sağlık ekipleri de yaptıkları ilk müdahalede talihsiz kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri tarafından yapılan incelemenin ardından 2 araç sürücüsü de gözaltına alındı. Kadının cansız bedeni otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
''Bu bir veda değil, yeni bir başlangıç'' diyerek Fenerbahçe'den ayrıldığını duyurdu

'Bu bir veda değil, yeni bir başlangıç' diyerek Fenerbahçe'den ayrıldı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Arda Turan'ın röportajdaki bakışlarına dikkat: Bu kez spikerden gözlerini ayırmadı

Bu kez gözlerini ayırmadı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.