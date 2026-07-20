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Ticari aracın çarptığı elektrikli bisiklet sürücüsü ağır yaralandı

Ticari aracın çarptığı elektrikli bisiklet sürücüsü ağır yaralandı
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Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde hafif ticari aracın çarptığı elektrikli bisiklet sürücüsü ağır yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, yaralı hastaneye kaldırıldı.

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde hafif ticari aracın çarptığı elektrikli bisiklet sürücüsü ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Esentepe Mahallesi Ahmet Gazi Ayhan Bulvarı üzerinde M.G. idaresindeki 38 AIC 316 plakalı hafif ticari araç ile M.K. (34) idaresindeki elektrikli bisiklet çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle savrulan bisiklet sürücüsü ağır yaralanırken, olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan bisiklet sürücüsü, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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